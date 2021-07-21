Ціна на автогаз встановила новий рекорд

Станом на 21 липня середня вартість автогазу складає 16,42 грн за літр. За добу вона зросла на 12 коп. Це рекордний показник за всю історію спостережень за ціною на цей вид палива в Україні, повідомляє Enkorr.

За даними Консалтингової групи "А-95", за день вартість підняли 13 мереж заправок, інші залишили ціну на колишньому рівні. При цьому ніхто з продавців не знизив розцінки.

П'ятірка заправок, які найбільше підняли ціну, виглядає таким чином:

"Фактор" - на 40 коп, до 16,2 грн за літр;

Shell і Mango - на 34 коп, до 16,21 грн і 15,71 грн відповідно;

"Укргазвидобування" - на 30 коп., до 16,19 грн;

"Автотранс" - на 25 коп., до 16,48 грн;

"Укрнафта" - на 21 коп., до 15,78 грн.

Підвищення на інших АЗС коливається в межах 12-20 коп.

Найдорожчий газ знаходиться на заправках ОККО - 17,49 грн. Також до трійки лідерів за дорожнечею увійшли Socar і WOG - 17,48 грн і 17,38 грн за літр відповідно.

Найдешевше пальне продають АЗС Marshal, де літр обійдеться в 15,5 грн.