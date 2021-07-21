Середньоденний розмір допомоги за лікарняними зріс на 13,3%

За підсумками червня середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності становив 371,9 грн проти 328,3 грн за той же місяць минулого року. Таким чином, зростання середньоденної суми допомоги склало 13,3%, повідомляє УНІАН.

У розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності в червні сягав від 282,2 грн на Вінниччині і до 446,9 грн у Києві.

"Найбільший показник зростання у червні 2021 року відносно червня 2020 року на Хмельниччині – тут середньоденний розмір допомог за лікарняними зріс на 22,9% та склав 339,2 грн проти 276 грн у минулому році" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збільшення розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов’язано з ростом середньої заробітної плати в Україні.

У зв’язку із пандемією видатки фонду за лікарняними почали суттєво зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками червня 2021 року ФССУ прийняв на фінансування листки непрацездатності на суму понад 1 мільярд гривень – це майже вдвічі більше, ніж у червні 2020 року (0,57 млрд гривень).