На Донеччині сталася пожежа на коксохімічному заводі

У Донецькій області ліквідували пожежу на Авдіївському коксохімічному заводі, повідомляє Укрінформ.

"21 липня о 09:32 до Головного управління надійшла інформація про загоряння конвеєрної стрічки коксового цеху №1 Авдіївського коксохімічного заводу, що в Авдіївці. Для ліквідації пожежі від Головного управління направили сили та засоби за підвищеним номером виклику" , - йдеться у повідомленні.

Після прибуття бійці ДСНС встановили, що горить транспортерна стрічка на території коксового цеху №1 на висоті 20 м довжиною 70 м.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Виробничий процес не призупинений.

"Пожежу локалізували о 10:12, а ліквідували о 10:21" , - зазначають у ДСНС.

До гасіння пожежі залучили 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.