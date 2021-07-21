Екс-нардепу часів Порошенко повідомили про підозру

Колишньому нардепу від "Блоку Петра Порошенко" Олегу Дмитренко повідомили про підозру в умисному невиконанні рішення суду, яке набрало законної сили, повідомляє Страна.ua.

Зараз нардеп обіймає посаду керівника однієї з райрад Чернігівської області, а злочин, у вчиненні якого його підозрюють, відбувся ще до роботи Дмитренко в Раді.

Про те, що екс-нардеп сповіщений про підозру повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чиновник, займаючи раніше пост директора одного з сільськогосподарських товариств області, достовірно знав про наявність постанови Срібнянського районного суду Чернігівської області про визнання та надання дозволу на виконання рішення арбітражного суду Міжнародної Асоціації Торгівлі Зерном і Кормами (GAFTA).

Зазначеною постановою прийнято стягнути з його підприємства на користь іншого сільськогосподарського товариства грошові кошти в розмірі $ 3 млн 664 тис. 946,9 в зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язань за контрактом ", - повідомили в прокуратурі.

При цьому, за даними слідства, підозрюваний мав фінансову можливість частково погасити суму заборгованості, проте цього не зробив, а переказав кошти на рахунки іншого підприємства. Дії екс-нардепа класифіковані по ч.3 ст.382 Кримінального кодексу України.