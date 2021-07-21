Навчання в українських університетах стало дорожче, ніж у польських

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів, яка нещодавно стартувала в Україні, в цьому році буде йти за новою схемою, повідомляє Страна.ua.

По-перше, Кабмін помітно перекроїв держзамовлення. В цілому воно збільшилося, але гроші перерозподілили. На технічні спеціальності фінансування збільшили (на деякі істотно. Наприклад, на "Автоматизацію і приладобудування" - майже на 27%). А на традиційно модні серед абітурієнтів напрямки, наприклад, право, маркетинг, соціологія та ін., навпаки, зрізали. Скажімо, держзамовлення з підготовки юристів зменшили, в порівнянні з минулим роком, на третину.

"Але, щоб вступити на технічні спеціальності, потрібен сертифікат ЗНО з математики, а тест в цьому році провалив рекордну кількість школярів. Виходить, 30% абітурієнтів "пролітають" - вони не зможуть вступити на технічні факультети. З урахуванням збільшення держзамовлення, можна прогнозувати, що на технічні напрями в цьому році буде недобір, навіть на бюджетні місця. А ось на інші спеціальності, в тому числі, модні - право, маркетинг і інші - що надходять буде більше, а бюджетних місць - менше. тобто, багатьом доведеться йти на контракт", - говорить ректор Технологічного університету КРОК Віталій Зайцев.

"З урахуванням зниження держзамовлення на управління, право, соціальні науки конкурси там будуть шаленими", - зазначив глава директорату профільного предвисшего і вищої освіти МОН Олег Шаров.

По-друге, більшість вузів підвищили цінники на контракт.

У минулому році Кабмін прийняв постанову №191, що містить перелік усіх з 38 спеціальностей, за якими за контракт з 2021 року треба платити не менше 70% від індикативної собівартості підготовки бюджетників за минулий рік. Цифри скрізь різні. У деяких вузах ціни підвищилися на 10-15%, в деяких - до 25%. У престижних університетах вартість контракту зашкалює. Скажімо, в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка за рік навчання доведеться викласти майже 60 тисяч грівен.В Києво-Могилянської академії цінник на спеціальність "Право" - 61 тисяча, "Міжнародні відносини" - 62 тисячі гривень на рік.

Куди в цьому році буде простіше поступити на бюджет, і скільки доведеться платити за контракт в українських вузах?

Більше технарів, менше юристів

Як розповів Олег Шаров, держзамовлення вітчизняним вузам в цьому році збільшили на 4,7%.

"Це відповідає демографічній тенденції, так як і абітурієнтів цього року буде більше приблизно на ті ж 4,7%", - пояснив Шаров.

Всього держава профінансує підготовку 37,5 тисячі молодших бакалаврів (в ПТУ і коледжах), 87,7 бакалаврів і близько 60 тисяч магістрів (в вузах). На ці цілі з держбюджету виділили 42,5 млрд гривень.

При цьому буквально в останній момент, коли всі цифри вже були зверстані, Мінекономіки наполягло на перерозподілі коштів, - каже Шаров. Так, за деякими спеціальностями фінансування суттєво збільшили, за деякими, навпаки, порізали.

У Мінекономіки заявили, що при перерозподілі фінансування керувалися даними по ринку праці.

Відповідно, більше грошей кинули на підготовку фахівців, які зараз в дефіциті. Це, перш за все, технічні фахівці, а також аграрії. Так, держзамовлення за напрямком "Автоматизація та приладобудування" виріс, в порівнянні з минулим роком, майже на 27%, "Механічна інженерія" - на 17,7%, "Архітектура і будівництво" - на 14,2%, "Аграрні науки і продовольство" - на 13%," Хімічна біоінженерія "- на 9,4%, "Біологія" - на 9,38%.

На підготовку педагогів, фахівців за напрямами "Електроніка та телекомунікації", "Природничі науки", "Електрична інженерія" фінансування збільшили приблизно на 6,5%. За напрямками "Інформаційні технології", "Математика та статистика" дали на 5,5% більше грошей, ніж в минулому році, за "Соціальної роботі" і "Транспорту" - на 3,4-3,6%. Незначно збільшили держзамовлення за напрямком "Культура і мистецтво" - плюс 1,9% до минулого року.

Але при цьому є напрямки, на які порізали фінансування.

"На третину знизили держзамовлення на "Право", "Управління та адміністрування" (в цю категорію потрапляє модний серед вступників менеджмент - Ред.), "Соціальні та поведінкові науки" (соціологія, психологія й ін. - Ред.)", - говорить Олег Шаров.

У Міносвіти такий перерозподіл держзамовлення коментують обережно.

"Мінекономіки, яке на зв'язку з ринком праці, видніше", - зазначив Шаров.

Варто зазначити, що державне замовлення з точних наук і технічних спеціальностей уряд збільшує вже не перший рік. Але раніше зростання фінансування був менш значним, ніж в цьому році. Скажімо, в минулому році зростання держзамовлення припав, в основному, на IT - фінансування тоді збільшили майже на 40%.

Тобто, вступити на бюджет на технічні або аграрні спеціальності в цьому році однозначно буде простіше, ніж раніше.

Інше питання - чи знайдуться охочі. Віталій Зайцев каже, що через те, що третина школярів в цьому році провалив ЗНО з математики, армія надходять на технічні спеціальності (де математика - обов'язковий предмет) автоматично зменшиться.

"Не будемо забувати, що серед тих, хто успішно склав ЗНО з математики далеко не всі підуть на інженерію або механіку. Більшість планує вступити на більш популярні економічні спеціальності (для них також потрібен сертифікат ЗНО з математики). Тому з технічних спеціальностей в цьому році буде недобір навіть на бюджетні місця", - не виключає Зайцев.

Олег Шаров каже, що ситуація з "провальними" тестами з математики перебільшена.

"Зіграв свою роль той факт, що спочатку математику оголосили обов'язковим предметом для тестування. І хоча потім ця вимога скасували, багато хто все одно пішли здавати. В результаті на тестування з математики прийшли і ті, хто вчили, і ті, хто не особливо готувався. Звідси й такі результати. Але в цілому пройшли тест більше абітурієнтів, ніж в минулому році. Тому цільова аудиторія для технічних факультетів є. Інша справа, що фінансування зросло куди більше, ніж кількість бажаючих навчатися за цими спеціальностями. Тому недобір дійсно не виключений", - пояснив нам Шаров.

Але куди більша інтрига з модними серед абітурієнтів спеціальностей - тим же правом, маркетингом, менеджментом, соціологією та ін. За словами Зайцева, менш популярними серед абітурієнтом вони не стали. Але, так як держзамовлення по ним рекордно зрізали, чимало людей на бюджет не потраплять, і спробують потрапити хоча б на контракт.

"Конкурси дійсно можуть бути шаленими", - говорить Шаров.

При цьому він не озвучив прогнозовані конкурси на модні спеціальності, зазначивши лише, що вони будуть вище, ніж в минулому році. У 2020 році конкурс, наприклад, на правознавство, досягав 10-12 осіб на місце. За підрахунками викладачів вузів, в цьому році цифра може вирости до 20 осіб на місце.

Зрозуміло, що при таких рекордних конкурсах збільшиться число бажаючих вчитися на контракті, адже на бюджет багато хто просто не пройдуть.

Математика - 16 тисяч, право - 60

Але тих, хто вирішить навчатися на контракті, тобто, платно, в цьому році чекає сюрприз.

Більшість вузів помітно підвищили цінники на контрактне навчання, причому, в першу чергу, як раз по модним серед абітурієнтів спеціальностей.

Раніше вузи могли підвищувати вартість контрактного навчання на відсоток інфляції за попередній рік. Але багато хто цього не робили, щоб не розгубити студентів. У минулому році Кабмін прийняв постанову №191, в якому прописується, що по ряду спеціальностей вартість навчання на контракті повинна поступово підтягуватися до вартості підготовки бюджетників. Так, в 2020 році потрібно було вийти на планку 60% від вартості підготовки бюджетників, в цьому році - на 70%, а з 2022 року, цифра виросте до 80%.

"Це означає, що вищий навчальний заклад повинен встановити мінімальну вартість контакту на рівні 70% собівартості підготовки бюджетника в цьому ж навчальному закладі за минулий рік. Така формула введена для того, щоб вузи не демпінгували і не готували контрактників фактично в рахунок бюджетного фінансування", - пояснив нам Шаров.

Ця вимога стосується не всіх спеціальностей. У переліку - 38 спеціальностей з понад 120. Це, зокрема, дизайн, економіка, політологія, психологія, соціологія, журналістика, фінанси і банківська справа, менеджмент, маркетинг, право комп'ютерні науки, медицина, міжнародної право та інші. Більш детально з переліком спеціальностей, вартість контрактного навчання за якими визначається за новою формулою, можна ознайомитись тут.

Але, як видно, в цьому списку - практично всі модні серед вступників спеціальності.

"Технічних напрямків цю вимогу взагалі не стосується. Тому ми ціни на них практично не підвищували" , - зазначив відповідальний секретар "Львівської політехніки" Михайло Гончар.

Але собівартість підготовки бюджетника, на яку потрібно орієнтуватися, виставляючи ціни на контракт, у кожного вузу різна.

Цю індикативну собівартість вираховують за спеціальною формулою, в якій враховується оплата праці педагогів, витрати вузу на комуналку, кількість студентів. Тобто, чим менше студентів на бюджеті, тим вище в результаті індикативна собівартість, і дорожче контракт.

Тому вузи підвищили цінники на контракт по-різному.

"У нас, в порівнянні з минулим роком, вартість контракту для деяких спеціальностей підвищилася на 5-8 тисяч гривень на рік, тобто, приблизно на чверть. Зокрема, на 6-7 тисяч подорожчало навчання за напрямами "Право", "Маркетинг" ," Інженер програмного забезпечення" та ін.", - розповів нам відповідальний секретар "Львівської політехніки" Михайло Гончар.

У Львівському національному університеті імені Франка цінники на спеціальності "Біологія", "Екологія", "Географія", "Туризм" виросли, в порівнянні з минулим роком, на 3-5 тисяч (до 23,6- 28,5 тисяч гривень на рік ).

Комп'ютерні науки подорожчали приблизно на 4 тисячі гривень - до 38,3 тисяч гривень на рік.

За підготовку з іноземної філології та міжнародних відносин доведеться платити на 3 тисячі гривень більше, ніж в минулому році - 35,2 тисячі гривень на рік.

При цьому практично в такому ж співвідношенні (на 3,5 тисячі, до 22,5 тисяч) зросли ціни, наприклад, на математику, хоча вона не входить в список спеціальностей, контракт за якими потрібно регулювати за новою формулою.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка вартість навчання на контракті виросла, в порівнянні з минулим роком, в середньому на 10%.

При цьому одними з найбільш доступних за ціною є напрямки "Географія", "Хімія", "Фізика" (31,8 тисяч гривень на рік), "Геодезія та землеустрій" (36,2 тисячі).

На економічних напрямках ціни вище. Скажімо, рік навчання за "Міжнародною економіці" коштує 42 тисячі, по "Економіці" (з викладанням англійською та українською) - 66,7 тисяч на рік.

Отримати професію маркетолога або відучитися на менеджменті можна за 42 тисячі на рік. "Журналістика" коштує 49,2 тисячі, "Міжнародні відносини" - 58,8 тисяч, "Право" - 56,8 тисяч на рік.

У Києво-Могилянській академії гуманітарні спеціальності подорожчали, в порівнянні з минулим роком, до 5 тисяч гривень (до 50 тисяч). "Право", яке в минулому році за контрактом коштувало до 55 тисяч, в цьому оцінили вже 61 тисячу. Найдорожча спеціальність в Могилянці - міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії - 62 тисячі гривень на рік. Найдоступніша - фізика (23,1 тисяч гривень на рік).

В КПІ гуманітарні науки, які в минулому році коштували до 41,8 тисяч гривень на рік, в цьому пропонуються за контрактом вже по ціннику до 47,2 тисяч. Журналістика подорожчала з 36 тисяч до 38,5 тисяч, менеджмент - з 32,7 тисяч до 34,9 тисяч.

При цьому, наприклад, контракт зі спеціальностей "Математика", "Фізика та астрономія", "Прикладна механіка" коштує всього 16 тисяч гривень на рік,

У вузах пояснюють - підвищують цінники не від хорошого життя.

"Комуналка рекордно зросла, потрібно підвищувати зарплати викладачам, інакше вони просто йдуть в інші вузи. Тому і в подальшому контракт буде дорожчати, як мінімум, на 10% в рік", - розповіли нам в одному з університетів.

Віталій Зайцев каже, що вони в цьому році вартість контракту не переглядали.

"Але він у нас і так дорогий - 65 тисяч гривень на рік. Тенденція зараз така, що за якісну підготовку, бажано з прицілом на подальше працевлаштування, батьки готові платити. А якщо якості немає, то вуз не врятує навіть знижка - абітурієнти туди не підуть ", - зазначає Зайцев.

Тому його думку, в цьому році багато вузів, особливо регіональні, недоберуть студентів на контракт. Адже дати зовсім низькі ціни по популярних спеціальностей вони не зможуть, так як діє норма про індикативної собівартості. А платити дорого за непрестижні вузи з "незрозумілим" дипломом на виході чимало людей не хочуть.

"У Польщі дешевше"

Як видно, цінники в українських вузах, м'яко кажучи, не найнижчі.

По суті, навчання за багатьма спеціальностями у нас вже дорожче, ніж в польських університетах.

Наприклад, в Економіко-гуманітарному університеті у Варшаві рік навчання на психології варто 5,9 тисяч злотих, це приблизно 1280 євро. При цьому психологія в Могилянці варто 37,5 тисячі гривень на рік (близько 1,2 тисячі євро). Тобто, в загальному, зіставні цифри.

Право в цьому ж польському вузі коштує 6,3 тисячі злотих на рік (близько 1370 євро). Для порівняння: У Києво-Могилянській академії - 61 тисяча гривень (більше 1900 євро), в Київському університеті імені Шевченка - 56,8 тисяч (близько 1,8 тисяч євро).

Навчання в Варшавському університеті економіки SGH варто в залежності від мови викладання (англійська або польська) 1,8-1,9 тисяч євро в рік. Там можна відучитися з міжнародної економіки або праву, які наші вузи пропонують по 55-62 тисячі гривень на рік.

При цьому, як розповіли в агентстві Univer PL в польських вузах можуть претендувати на безкоштовне навчання ті, хто знає польську мову не нижче рівня С1, або має карту поляка.

Олег Шаров каже, що в минулому році відтік українських вступників до польських вузів сповільнилося.

"Польські вузи за ціною вже і правда майже співставні з нашими, але в Польщі дорожче проживання", - говорить він.

"Як буде в цьому році - поки незрозуміло, але сподіваюся, що тенденція зміцнитися, і випускники шкіл все ж будуть надходити в наші університети" , - додав Шаров.

Втім, в агентстві Univer PL відзначають, що в минулому році надходять в польські вузи було менше через пандемію, а в цьому році потік відновився і навіть виріс на 5-7%, в порівнянні з доковіднимі часом.

"Все більше випускників орієнтуються на Європу, а диплом польського вузу дає змогу там закріпитися. Тим більше, що за ціною навчання в Польщі обходиться не набагато дорожче, а то і дешевше, ніж в наших університетах" , - відзначили в компанії.

Автор: Людмила Ксьонз