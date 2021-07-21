Найбільший сервіс потокового відео втрачає передплатників

Найбільший у світі сервіс потокового відео Netflix Inc., заявив про втрату передплатників, повідомляє УНІАН.

Netflix Inc повідомив про те, що кількість передплатників з США і Канади зменшилася на 430 тисяч осіб.

Максимальний відтік передплатників був зафіксований у другому кварталі 2021 року.

У зв'язку зі зменшенням кількості передплатників, інвестори почали висловлювати стурбованість подальшою долею компанії.

Компанія прогнозує, що в третьому кварталі загальна кількість передплатників збільшиться на 3,5 млн. Це розчарувало інвесторів, оскільки аналітики прогнозували зростання числа клієнтів сервісу на 5,9 млн.

Netflix в Україні