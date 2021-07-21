В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19

Експерти Київської школи економіки (KSE) заявили, що захворюваність COVID-19 в Україні перестала знижуватися, кількість госпіталізацій в добу зросла за тиждень на 3%, але говорити про спалах поки рано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Госпіталізації і кількість виявлених випадків захворювання в Україні після трьох місяців падіння стабілізувалися. За останній тиждень кількість госпіталізацій показала зростання на 3%. Це означає, що захворюваність починає коливатися на рівні плато. Але такого зростання ще недостатньо для того, щоб говорити про національний спалах", - повідомляє KSE з посиланням на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченко.

Експерт зазначає, що рівень зайнятості "ковідних ліжок" по Україні залишається найменшим за весь 2021 рік. Зокрема, в даний час зайняті 7% ліжок ліжка з "киснем" і 12% реанімаційних ліжок.

За словами Ганіченко, незначний тренд на зростання захворюваності фіксується тільки в Одеській області, де збільшився рівень госпіталізацій. При цьому вдвічі виріс рівень госпіталізації в Тернопільській області, але він залишається в регіоні стабільно низьким, тому що ця ситуація ще не свідчить про початок спалаху.

Разом з тим KSE констатує, що кількість українських регіонів, які показують тренд на зниження захворюваності, зменшується, а смертність залишається на низькому рівні.

Разом з тим для досягнення до кінця року позитивного ефекту від вакцинального кампанії темпи вакцинації необхідно збільшити як мінімум втричі, вважає Ганіченко.