Елегантний образ від Лесі Никитюк

Успішна українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк підігріває інтерес глядачів до нового сезону розважального шоу "Хто зверху?". Знаменитість опублікувала розкішні світлини, у яких вона з’являлася під час запису програми, повідомляє 24 Канал.

У студії перед фотокамерою Леся Нікітюк позувала у рожевій сукні з блискучої тканини. Мініплаття оздоблене глибоким вирізом в зоні декольте та гарно підкреслило груди знаменитості, а коротка довжина – довгі ноги. Одна сторона плаття оздоблена довгим об’ємним рукавом.

Стилісти вклали волосся Лесі Нікітюк у незвичну зачіску. Її пасма волосся повністю відкинули назад, ретельно згладивши моделюючими засобами. На обличчі Лесі сяяв яскравий макіяж. Візажисти підкреслили очі чорними стрілками, а губи намалювали рожевим блиском.

Леся Нікітюк демонструє чарівні образи
інстаграм Лесі Нікітюк

На іншій світлині телеведуча позувала в не менш ефектнішому образі. Білявка одягнула обтислу латексну сукню бордового кольору довжини міді. На власниці ідеальної фігури таке плаття сіло просто бездоганно. Особливого шарму виробу надавали пір’я вздовж рукавів.

Леся Нікітюк демонструє чарівні образи
інстаграм Лесі Нікітюк

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