Елегантний образ від Лесі Никитюк

Успішна українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк підігріває інтерес глядачів до нового сезону розважального шоу "Хто зверху?". Знаменитість опублікувала розкішні світлини, у яких вона з’являлася під час запису програми, повідомляє 24 Канал.

У студії перед фотокамерою Леся Нікітюк позувала у рожевій сукні з блискучої тканини. Мініплаття оздоблене глибоким вирізом в зоні декольте та гарно підкреслило груди знаменитості, а коротка довжина – довгі ноги. Одна сторона плаття оздоблена довгим об’ємним рукавом.

Стилісти вклали волосся Лесі Нікітюк у незвичну зачіску. Її пасма волосся повністю відкинули назад, ретельно згладивши моделюючими засобами. На обличчі Лесі сяяв яскравий макіяж. Візажисти підкреслили очі чорними стрілками, а губи намалювали рожевим блиском.

інстаграм Лесі Нікітюк

На іншій світлині телеведуча позувала в не менш ефектнішому образі. Білявка одягнула обтислу латексну сукню бордового кольору довжини міді. На власниці ідеальної фігури таке плаття сіло просто бездоганно. Особливого шарму виробу надавали пір’я вздовж рукавів.