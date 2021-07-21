Україна до кінця літа отримає 13 мільйонів доз вакцин

Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин. Вони мають прибути до кінця літа. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє РБК-Украина.

Він закликав активно щепитися та нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в країні.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих" , - сказав прем'єр.