Україна до кінця літа отримає 13 мільйонів доз вакцин
Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин. Вони мають прибути до кінця літа. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє РБК-Украина.
Він закликав активно щепитися та нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в країні.
"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих", - сказав прем'єр.
Шмигаль також нагадав, що в Україні наразі доступні чотири види вакцин,
"кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби".