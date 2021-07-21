Укрзалізниця витратить на оцінку майна 22 млн грн

АТ «Укрзалізниця» оголосила закупівлю послуг з проведення оцінки майна компанії. У фінансовому плані УЗ на 2021 рік на згадані цілі передбачено 22,5 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомила пресслужба﻿ Укрзалізниці.

"Мають бути оцінені основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції для цілей бухгалтерського обліку, що обумовлено необхідністю виконання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики товариства", - йдеться в повідомленні.

Остання оцінка майна Укрзалізниці проводилася у 2014 році з метою формування статутного капіталу компанії. З того часу, під впливом інфляційних процесів, відбулися значні зміни ринкової вартості зазначених об’єктів.