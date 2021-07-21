Укрзалізниця витратить на оцінку майна 22 млн грн
АТ «Укрзалізниця» оголосила закупівлю послуг з проведення оцінки майна компанії. У фінансовому плані УЗ на 2021 рік на згадані цілі передбачено 22,5 млн грн (без ПДВ).
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Мають бути оцінені основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції для цілей бухгалтерського обліку, що обумовлено необхідністю виконання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики товариства", - йдеться в повідомленні.
Остання оцінка майна Укрзалізниці проводилася у 2014 році з метою формування статутного капіталу компанії. З того часу, під впливом інфляційних процесів, відбулися значні зміни ринкової вартості зазначених об’єктів.