Шмигаль назвав терміни на аудит ДФС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив за місяць провести аудит Державної фіскальної служби. Це необхідно для запуску Бюро економічної безпеки, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, Бюро економічної безпеки має забезпечити нову якість розслідування економічних злочинів, спираючись на якість на аналітичну роботу та аналіз баз даних.