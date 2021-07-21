Шмигаль назвав терміни на аудит ДФС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив за місяць провести аудит Державної фіскальної служби. Це необхідно для запуску Бюро економічної безпеки, повідомляє РБК-Украина.
За його словами, Бюро економічної безпеки має забезпечити нову якість розслідування економічних злочинів, спираючись на якість на аналітичну роботу та аналіз баз даних.
"Конкурс на директора БЕБ вже почався, а робота відомства стартує цієї осені. Воно замінить Державну фіскальну службу, яка буде ліквідована. Щоб весь процес пройшов планомірно і злагоджено, до 25 серпня повинен бути проведений аудит матеріально-технічних ресурсів ДФС", - зазначив Шмигаль.