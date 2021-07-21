Тимошенко назвала Зеленського "талановитою людиною"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала президента Зеленського "реально талановитою людиною", яка внесла шоу-бізнес в політику, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Насправді я скажу вам так: це реально талановита людина. Тому що переформатувати шоу-бізнес в політику - це треба мати талант", - сказала Тимошенко.

"І я вам скажу, що коли вони говорять, що вони нові люди в політиці - це ж не відповідає дійсності. Вони 20 років, будучи в "95 кварталі", були головним анти-істеблішментом країни. Вони були анти-влада, анти-політика на екранах.

Але за лаштунками вони були невід'ємною частиною кланової системи. Вони виступали на корпоративах у олігархів, вони на замовлення робили всі необхідні сюжети. Це була така подвійна історія, де люди бачили критику влади (а це класичний анти-істеблішмент), а за лаштунками всі були абсолютно однакові", - сказала вона.

"Треба бути талановитою людиною, щоб тримати такий баланс", - підкреслила Тимошенко.

За її словами, "те, що 20 років було їх успішної професією, що їх нормально годувало, що давало їм можливість жити, що зробило їх суперпопулярними, зараз перекочувало в політику. Насправді нічого не змінилося".