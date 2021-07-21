СБУ відзвітувала про кібератаки: інфографіка

Кіберспеціалісти Служби безпеки за перше півріччя 2021 року нейтралізували більше 1 тис. Кібератак і інцидентів на ресурси органів влади та об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Відзначається, що активізація атак була зафіксована в квітні-травні. Як підкреслили у відомстві, якраз в цей час відбувалася концентрація військових формувань РФ уздовж українського кордону.

Одну з масштабних кібератак, заблокованих СБУ, зробила хакерська угруповання Armageddon, підконтрольна ФСБ РФ. Хакери намагалися вразити системи електронного документообігу, щоб отримати доступ до секретних даних українських органів державної влади.

Також кіберспеціалісти припинили діяльність 8 ботоферм потужністю понад 35 тис. Акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

Протягом шести місяців 2021 року для захисту національної інформаційної безпеки були притягнуті до кримінальної відповідальності 60 осіб, з яких 22 засудили.

Також був заборонений в'їзд 46 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в Інтернеті.

Крім того, СБУ підготували матеріали для введення в травні санкцій з боку РНБО щодо 224 вебресурсів, а також 198 юридичних та 15 фізичних осіб, які діяли на шкоду нашій державі. Обмеження були застосовані також до трьох електронних платіжних систем, причетним до фінансування терористичної діяльності.

Всього за матеріалами кіберпідрозділи СБУ в січні-червні було розпочато 334 кримінальних виробництва. Частина з них стосується несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів і автоматизованих мереж.