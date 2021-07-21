Болід чемпіона світу Формули-1 пішов з молотка

На відомому аукціоні RM Sotheby's продали гоночний болід McLaren MP4-25A, на якому Льюїс Хемілтон здобув перемогу на Гран Прі Туреччини в 2010 році. Автомобіль продали за солідну для машин Формули 1 суму в 4 млн 836 тисяч фунтів, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ аукціону. Цікаво, що вперше в історії на торги виставили болід Льюїса Хемілтона. Останній раз на Sotheby's пропонували гоночний Ferrari F2001 Міхаеля Шумахера, який у 2017 році обійшовся новому власникові у рекордну суму 5449607 фунтів.

На цьому McLaren MP4-25A Льюїс Хемілтон здобув перемогу в Гран Прі Туреччини в 2010 році. Джерело: rmsothebys.com

Шасі №01 McLaren MP4-25A використовувалося титулованим британським гонщиком у сезоні 2010 року. На цьому боліді Хемілтон не тільки здобув перемогу на Гран Прі Туреччини, а й встановив найкращий час кола та зайняв друге місце на Гран Прі Китаю.

Автомобіль продали за солідну для машин Формули 1 суму в 4 млн 836 тисяч фунтів. Джерело: rmsothebys.com

Лот викликав значний інтерес у колекціонерів з усього світу, які бажали отримати важливу частину історії автоспорту і Формули-1. Автомобіль повністю підготовлений для гонок командою Heritage McLaren Racing. Потенційним покупцям його продемонстрували на знаменитій трасі у Сільверстоуні, а за кермом був тест-пілот McLaren Роб Гарофолл. Болід оснащений потужним 2,4-літровим двигуном V8 Mercedes Benz.