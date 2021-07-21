Глава МВС назвав можливу причину аварії на хімзаводі на Рівненщині

Глава МВС назвав можливу причину аварії на хімзаводі на Рівненщині
Фото: Facebook

Аварія на хімічному заводі на Рівненщині могла статися через невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника. Попередню причину назвав на засіданні Кабміну міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в середу, 21 липня, повідомляє Вести.

Глава МВС зазначив, що підприємство функціонує з 1969 року. З того часу капітального ремонту із заміною трубопроводу не було.

"Тому попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз знаходиться на підприємстві", - заявив Монастирський.

Міністр заявив, що по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх проводитимуть Держпраці, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держекології.

"З метою попередження та недопущення подібних аварій, вважаємо за необхідне доручити... проведення позапланових спільних перевірок всіх хімічно небезпечних об'єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу і об'єктів аварійно-рятувальних служб з реагування на виникнення таких аварій", - сказав Монастирський.
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