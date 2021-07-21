Глава МВС назвав можливу причину аварії на хімзаводі на Рівненщині
Аварія на хімічному заводі на Рівненщині могла статися через невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника. Попередню причину назвав на засіданні Кабміну міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в середу, 21 липня, повідомляє Вести.
Глава МВС зазначив, що підприємство функціонує з 1969 року. З того часу капітального ремонту із заміною трубопроводу не було.
"Тому попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз знаходиться на підприємстві", - заявив Монастирський.
Міністр заявив, що по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх проводитимуть Держпраці, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держекології.
"З метою попередження та недопущення подібних аварій, вважаємо за необхідне доручити... проведення позапланових спільних перевірок всіх хімічно небезпечних об'єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу і об'єктів аварійно-рятувальних служб з реагування на виникнення таких аварій", - сказав Монастирський.