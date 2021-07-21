Поліція збільшить кількість патрульних на дорогах

Нацполіція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг. Крім цього, у вихідні та святкові дні до несення служби будуть залучатися додаткові наряди поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив заступник глави Нацполіціі Олександр Фацевіч, інформує департамент комунікацій Нацполіціі.

За словами Фацевіча, у відомстві починаються комплексні профілактичні заходи щодо безпеки дорожнього руху.

"Хочу підкреслити активізацію роботи в напрямку контролю за дотриманням водіями автобусів правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів. Крім того, потрібно посилити контроль за дотриманням перевізниками, водіями і пасажирами правил карантину людей, в тому числі дотримання ними протиепідемічних заходів", - зазначив заступник голови Нацполіціі.

Фацевіч додав, що зараз громадяни масово їдуть на відпочинок. Тому питання безпеки дорожнього руху вкрай актуальні. Тому на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, зокрема - державного значення, збільшиться кількість екіпажів патрульної поліції.

Заступник голови Нацполіціі також зазначив, що поліцейські активізують роботу в цьому напрямку і надалі будуть виявляти і документувати порушення законодавства в сфері пасажирських перевезень. Крім того, поліцейські зосередяться на виявленні фактів порушення правил проїзду транспортними засобами, чиї габаритні або вагові параметри перевищують нормативні.

У свою чергу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіціі Олексій Білошицький зазначив, що протягом місяця в державі триватиме комплекс заходів під умовною назвою "Безпечні автомобільні дороги".