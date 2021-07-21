Пенсії за інвалідністю підвищили

Після того, як у бюджеті знайшли 5 млрд гривень на пенсії, Кабінет міністрів ввів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю першої групи. Доплачувати будуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. За підрахунками Кабміну, це понад 31 тис. людей. Сума доплати – стільки, скільки не вистачає до 2200 гривень, повідомляє Сегодня.

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 21 липня.

"З 1 липня надавати щомісячну доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до 2200 гривень, в разі, коли у осіб з інвалідністю першої групи... щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень і доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2200 гривень" , – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

На такі доплати знадобиться 12,3 млн гривень в місяць, підрахували у Кабміні.