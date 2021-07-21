У Запоріжжі чиновників затримали на хабарі

У Запоріжжі поліція затримала начальника районного управління Держпотребслужби і його заступника, які налагодили схему вимагання хабарів у підприємців, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що підозрювані за гроші обіцяли видати позитивний висновок за результатами перевірки, проведеної в рамках їх компетенції. Вартість своїх "послуг" оцінювали від 10 до 30 тисяч гривень.

Затриманим повідомлено про підозру за статтею про вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди (ч.3 ст.368) України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.