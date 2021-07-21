Використання терміналів: яка сума вважається доходом ФОП

Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) із використанням платіжних терміналів з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за послуги з розрахункового обслуговування, то доходом юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи вважається вся вартість реалізованого товару (робіт, послуг), тобто повна сума виручки (з врахуванням суми комісії, утриманої банком). При цьому датою отримання доходу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку, повідомляє ЛигаБизнес.

Згідно з п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу, інформує Головне управління ДПС в Одеській області.

Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Кодексу.

Відповідно до абзацу четвертого п. 296.1 ст. 296 Кодексу юридичні особи - платники податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Кодексу.

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг); вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів (абзац перший та четвертий п. 292.3 ст. 292 Кодексу).

Розрахунки за допомогою банківських карток через POS-термінали суб'єкти господарювання організують за договором еквайрингу. Однією стороною договору є банк-еквайр, а іншою - суб'єкт господарювання, який згідно з п. 1.42 ст. 1 Закону № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг. За договором банк-еквайр бере на себе зобов'язання перераховувати грошові кошти з карткового рахунку покупця на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Строк розрахунків між банком-еквайром і суб'єктом господарювання визначаються в договорі еквайрингу (Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Національного банку України від 5 листопада 2014 року № 705). За обслуговування розрахунків через POS-термінал банк-еквайр стягує комісію-винагороду. Комісія може як сплачуватися окремо, так і списуватися з суми коштів, що зараховуються на рахунок підприємства (залежно від угоди).

При цьому згідно з абзацом першим п. 292.6 ст. 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Тож у випадку використання POS-терміналів при здійсненні розрахунків за товари/послуги доходом платника єдиного податку третьої групи буде сума, що надійшла на його поточний рахунок. При цьому датою отримання єдиного податку - доходів при розрахунках через POS-термінал вважатиметься не дата авторизації, а дата надходження коштів на поточний рахунок платника єдиного податку.