Держстат оприлюднив статистику смертності від коронавірусу в Україні

Державна служба статистики України заявила, що з січня по травень поточного року в Україні померло 299 964 чоловік, повідомляє Дзеркало тижня.

Від коронавірусу померло 33 912 осіб, а традиційно високий показник смертності від злоякісних новоутворень (раку) на рівні 30 333.

За даними відомства, всього за травень померло 57 293 українців, в тому числі від коронавірусу 6 327 осіб.

Найчастіша причина смерті в Україні з початку року - хвороби системи кровообігу, що викликали 185 828 смерть, в тому числі від ішемічної хвороби серця померло - 129 918 осіб і від інсульту - 35 424 чоловік.

З січня по травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 осіб. Від туберкульозу - 1 264, а від СНІДу померли 983 українця.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 осіб (грип і пневмонія - 8 252 осіб).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 чоловік.

11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин, а саме:

транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян,

утоплення - 390,

загибель під час пожежі - 671,

випадкове отруєння (крім алкоголю) - 766,

отруєння алкоголем -881,

самогубства - 2 356,

умисні вбивства - 537.

За даними Державної служби статистики, в 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців.