Кабмін зобов'язав держшахти направити майже всі доходи на зарплати

Всі державні шахти, які славляться невиплатою зарплат гірникам, тепер будуть зобов'язані направляти 80% доходів від продажу вугілля саме на зарплати співробітникам і погашення заборгованості, повідомляє Сегодня.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 21 липня.

На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, таке правило зменшить ризик того, що шахти з боргами будуть накопичувати все більше заборгованості перед працівниками.

Але питання погашення боргів неможливо вирішити так просто – за словами фахівців, держшахти змушені продавати вугілля занадто дешево, а собівартість видобутку на державних підприємствах висока.

Шахтарі регулярно змушені страйкувати, намагаючись домогтися виплати зарплатних боргів. Тиждень тому на протест вийшли гірники Кіровоградської області.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні вже діяв схожий механізм. Тоді держшахти були зобов'язані витрачати 70% виручки на виплату зарплат.