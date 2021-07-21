Кабмін зобов'язав держшахти направити майже всі доходи на зарплати

Кабмін зобов'язав держшахти направити майже всі доходи на зарплати

Всі державні шахти, які славляться невиплатою зарплат гірникам, тепер будуть зобов'язані направляти 80% доходів від продажу вугілля саме на зарплати співробітникам і погашення заборгованості, повідомляє Сегодня.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 21 липня.

На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, таке правило зменшить ризик того, що шахти з боргами будуть накопичувати все більше заборгованості перед працівниками.

Але питання погашення боргів неможливо вирішити так просто – за словами фахівців, держшахти змушені продавати вугілля занадто дешево, а собівартість видобутку на державних підприємствах висока.

Шахтарі регулярно змушені страйкувати, намагаючись домогтися виплати зарплатних боргів. Тиждень тому на протест вийшли гірники Кіровоградської області.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні вже діяв схожий механізм. Тоді держшахти були зобов'язані витрачати 70% виручки на виплату зарплат.

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