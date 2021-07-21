"Динамо" попрощалося з дванадцятьма футболістами

Новачок української Прем'єр-ліги 2021/22 "Чорноморець" взяв в оренду 12 молодих футболістів "Динамо". Термін угоди розрахований на один рік, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті﻿ киян, найвідомішим із них є Георгій Цітаішвілі, який у 2019 році став чемпіоном світу до 20 років у складі збірної України.

Повністю список футболістів, які поїхали до Одеси на правах оренди, має таки вигляд:

Воротар: Владислав Кучерук

Захисники: Данило Скорко, Денис Кузик

Півзахисники: Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольский

Нападники: Євген Ісаєнко, Данило Сухоручко.

Гравці "Динамо" святкують гол. Джерело: ФК "Динамо"

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону "Чорноморець" посів друге місце в Першій лізі України та повернувся в еліту після кількох років відсутності. У 2019-му вони поступилися "Колосу" в стикових матчах за місце в УПЛ.