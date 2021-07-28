Як не зірватися при схудненні: дієві поради

"Зайшла ввечері на кухню на 5 хв, прокинулася, коли доїдала торт". Знайома ситуація? І таких історій дуже багато. Варіанти різні, але результат один - зрив, повідомляє РБК-Україна.

Тренер "Зважені та щасливі" та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram, чому так відбувається і як уникнути зривів.

Багато хто вдається до дієт, психологічно постійно себе мучить, і мучить організм дефіцитами. Чомусь думаючи, що ось тут потерплю місяць, а потім як досягну красивих форм, і повернуся назад до цукерок і булочок. На жаль, з таким підходом усі скинуті кілограми обов'язково повернуться.

Забудьте про жорсткі дієти! Вам необхідно перебудувати свій раціон, щоб їсти смачно і корисно. Ваше харчування повинно містити корисні макро- і мікронутрієнти! Саме тоді не буде жодного зриву.

Що ще потрібно, крім харчування? Починайте ранок зі склянки води, а протягом дня випивайте не менше 1.5 л чистої води. Снідайте не пізніше, ніж через 1 годину після пробудження. Обідайте в проміжок з 13:00 - 15:00. У тарілці повинні бути жири, білки і вуглеводи.

Вечеря - найлегший прийом їжі. Лягайте спати о 21:00? Вечеряйте о 17:30-18:00. Також можна повечеряти о 19:00-20:00 - такий варіант підходить усім, хто лягати спати близько 23:00. Якщо після вечері ви відчуєте почуття голоду, значить не наїдаєтесь протягом дня. Перегляньте свої сніданки та обіди, вони можуть бути більш щільними. Або додайте 1 перекус.

Чисті проміжки часу без їжі рекомендується витримувати наступним чином:

при 3-х разовому харчуванні (без перекусів) - 4-4, 5 години

при 3-х разовому харчуванні з 1-2 перекусами - близько 2-3 годин між усіма прийомами їжі.

Автор: Марина Настевич