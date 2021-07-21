Литва обмежує права мігрантів

Президент Литви Гітанас Науседа в середу підписав поправки в законодавство, які обмежують права нелегальних мігрантів, повідомляє Інтерфакс.

"Прийнятий сеймом в терміновому порядку закон - "дірявий "в сенсі прав людини. Однак зараз небезпечніше було б мати "діряву"політику щодо нелегальної міграції. Зараз краще мати такий закон, ніж не мати ніякого регулювання, що передбачає засоби для приборкання екстремальної ситуації на кордоні Литви з Білоруссю. Це направило б абсолютно неприйнятний сигнал країнам походження міграції" , - заявив президент.

Відзначається, що поправки назавжди позбавляють прохачів притулку права оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, хоча Конституція не дозволяє закріплювати ніяке правове регулювання, яке заперечує можливість перегляду рішень суду першої інстанції і виправлення можливих помилок суду.

Поправками до Закону про правове становище іноземців скорочено терміни розгляду прохань про надання притулку, обмежені деякі права нелегальних мігрантів у зв'язку з оголошенням в країні екстремальної ситуації через їх наплив.

Зі свого боку, правозахисні організації вважають, що поправки, по суті, узаконять порушення прав людини.