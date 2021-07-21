Дивовижні продукти харчування, які відтермінують посивіння волосся

Сиве волосся - це частина старіння, від якої страждають багато людей - навіть з раннього віку. Хоча ви мало що можете зробити з волоссям, які вже стали сивими (крім їх фарбування), є кілька способів запобігти посивіння, повідомляє WomanEL.

Недолік поживних речовин - це одна з причин, по якій може статися передчасне посивіння волосся. Інші причини - сильний стрес і куріння. Ви повинні бути впевнені, що отримуєте достатньо кальцію, міді, заліза, білка, вітамінів B і D, а також цинку.

Що є, щоб запобігти посивіння

Цитрусові, такі як мандарин, можуть забезпечити підвищення рівня вітаміну С, необхідного для вироблення колагену. Цитрусові також можуть бути хорошим джерелом фолієвої кислоти, яка також грає роль в фарбуванні волосся.



Інші способи запобігти передчасній сивині

Ферментовані продукти, такі як кимчи, корисні для здоров'я кишківника, а здоровий кишківник також означає здорове волосся.

У кишківнику виробляється вітамін B7 або біотин, який зберігає ваші волосся сильними та здоровими. Яйця також є хорошим джерелом вітаміну B12. Одне дослідження навіть показало, що дефіцит B12 призводить до передчасного посивіння.

Важливо відзначити, що сиве волосся значною мірою залежать від генетики. Тому, якщо члени вашої сім'ї мали справу з передчасною сивиною, швидше за все, у вас вона теж буде. Можливо, не вдасться швидко розв'язати проблему за допомогою їжі, добавок або трав'яних засобів, тому фарба може бути кращим варіантом.