У Китаї повені забрали життя понад 20 осіб

Щонайменше 25 людей загинули в результаті повеней в китайській провінції Хенань, ще сім вважаються зниклими без вісти, повідомляє Інтерфакс.

Найбільше від повеней постраждав адміністративний центр Чженчжоу. З містом порушено залізничне, повітряне та автомобільне сполучення, затоплений метрополітен, автодороги, будинки, 15 вулиць Чженчжоу оголошені небезпечними для пересування, евакуйовано понад 100 тис. жителів.

Зливові потоки перетворили вулиці в грязьові річки зі швидкою течією, які змивають машини і піднімаються в будинки. Порушено життя жителів і інших районів провінції.

Тривогу у влади викликає стан дамб на водосховищах навколо і в містах провінції. У вівторок ввечері військові підірвали дамбу в місті Лоян, щоб спустити паводкові води, що представляють загрози для найбільш густонаселеної провінції країни.

У рятувальних операціях беруть участь понад шість тисяч військових і рятувальників. За повідомленнями ЗМІ, напередодні рятувальникам в Чженчжоу вдалося евакуювати понад 150 дітей та вихователів із заблокованого наростаючими потоками води дитячого садка.

Метеорологічна станція Хенань в ніч на середу продовжила попереджати про зливи 21 липня. За оцінками метеорологів, дощ може вщухнути тільки в четвер.