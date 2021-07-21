Безос виділив сотні мільйонів доларів на соціальні проєкти

Засновник Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос виділив 200 млн дол. на благодійність - про це він оголосив на прес-конференції після польоту в космос, повідомляє Экономическая правда.

Зокрема, 100 млн дол. від Безоса отримає шеф-кухар Хосе Андрес, який в 2010 році став співзасновником проєкту World Central Kitchen.

World Central Kitchen допомагає організувати харчування для людей в регіонах світу, які постраждали від природних катаклізмів.

Так, організація допомагала годувати людей в районах Німеччини, які постраждали від повені минулого тижня.

У 2018 році Хосе Андреса номінували на Нобелівську премію миру.

"World Central Kitchen народилася з простої ідеї, що у їжі є сила робити світ кращим. Тарілка їжі - тарілка надії, це найшвидший спосіб побудувати заново життя і спільноти" , - цитує Bloomberg заяву Андреса.

Зазначається, що ще 100 млн дол. отримає політичний експерт CNN Вен Джонс - засновник кількох некомерційних організацій і рухів, які займаються у тому числі правами в'язнів та їх інтеграцією назад в суспільство.

У коментарі телеканалу він заявив, що "втратив здатність говорити" , коли дізнався про грант.

За словами Безоса, Джонс і Андрес можуть розпоряджатися грошима, "як вони хочуть" .

Мільярдер анонсував гранти в рамках своєї нової ініціативи Courage and Civility Award: бізнесмен буде виділяти гроші людям, які працюють над вирішенням глобальних проблем.