Видатки з держбюджету за півріччя були меншими за план

Попри перевиконання плану доходів за перше півріччя 2021 року, видатки загального фонду державного бюджету менші плану на 44,3 млрд грн (7,3%). Не виконаний план видатків за програмами МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінагрополітики, повідомляє РБК-Украина.

За даними прес-служби Рахункової палати, на 10% − 8,4 млрд грн не виконаний план видатків МОЗ. Із них 3,4 млрд грн − на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення та 1,4 млрд грн − на проведення вакцинації.

Менше плану видатки Міністерства оборони − на 4,3 млрд грн (7,9%). Із них 1,9 млрд грн − на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни та 1,8 млрд грн – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

Не виконаний план видатків Мінсоцполітики − на 3,3 млрд грн (1,9%), із яких 1,6 млрд грн − на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення та Мінагрополітики − на 1,1 млрд грн (51%), із них майже 816 млн грн − на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників.

За даними Рахункової палати, спостерігається позитивна тенденція з виконанням плану доходів за перше півріччя. За цей час він перевиконаний майже на 5% − 23,7 млрд грн.

Водночас не виконується план державних запозичень – за перше півріччя до загального фонду державного бюджету отримано на 78,7 млрд грн менше плану − 260 млрд грн. Державних зовнішніх запозичень – на 63% менше плану, тоді як від розміщення облігацій внутрішніх державних позик надійшли всі 100% плану − 213 млрд грн

За даними Рахункової палати, від приватизації державного майна надійшло 1 млрд грн, що менше плану на 8,4 млрд грн (89%).

Автор: Олександр Білоус