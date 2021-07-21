На Житомирщині двоє людей потрапили під потяг

У Коростені під поїзд потрапили незрячий священик і супроводжуюча його слабочуюча жінка. Їх госпіталізували з важкими травмами, повідомляє Кореспондент.

Зараз постраждалий чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні, жінка - в хірургії. Вона не пам'ятає, як саме сталося зіткнення.

Як пояснили свідки інциденту, священик місцевої церкви в супроводі жінки пропустили товарний поїзд, який йшов першим, проте не дивлячись на працюючу сигналізацію не звернули увагу, що за ним рухався ще один поїзд. Вони потрапили під колеса. Співробітниця залізниці намагалася попередити пішоходів про небезпеку, але вони не помітили.

При цьому 73-річний священик пересувається тільки за допомогою жінки-поводиря, якій 79 років і вона має великі проблеми зі слухом.

На залізниці наголосили, що і шлагбауми, і сигналізація на переїзді працюють справно, але за останні три дні на цій станції з інтенсивним рухом - вже друга аварія.