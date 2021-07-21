В Україні хочуть скоротити кількість чиновників
Кабінет міністрів України під час засідання, в середу, 21 липня, погодив Стратегію реформування державного управління до 2025 року. Зокрема, в документі прописано, як повинні змінюватися органи держвлади. Угода передбачає скорочення кількості чиновників і зростання зарплат, повідомляє Страна.ua.
У документі говориться, що пріоритетом є розвиток сфери адміністративних послуг, для цього планується розвивати мережу ЦНАП і збільшувати перелік послуг, які вони надаватимуть. Один з напрямків - цифровізація.
Якщо зараз надається 120 цифрових послуг, то в 2022 році їх буде 130, а до 2025 року - 350. В тому числі, пенсійних адміністративних послуг буде надаватися 50% замість нинішніх 3%, а соціальних - 90% замість 50%.
При цьому, адмінпослуги, які зараз обходяться громадянам безкоштовно, можуть стати платними. У стратегії зазначено, що уряду буде подана методика розрахунку вартості адміністративних послуг та плати за них.
Окремий пункт стратегії - це держслужбовці. У документі сказано, що буде підвищуватися їх соціальний захист та матеріальне забезпечення. Що стосується зарплат, в стратегії йдеться, що вони стануть більш прозорими і передбачуваними (знизиться варіативна частина, яка залежить від рішення керівництва, скажімо, премії).
При цьому держчиновників будуть скорочувати. У стратегії зазначено, що
"витрати на проведення реформи можуть покриватися шляхом оптимізації чисельності працівників органів виконавчої влади та ліквідації вакантних посад".
Вимоги до чиновників будуть рости. Зокрема, за таким критерієм як
"доброчесність". Держчиновникам також доведеться більше вчитися, а конкуренція за чиновницькі місця, як прогнозується, буде рости. Якщо зараз на посаді держслужби в середньому претендує три кандидати, то до 2025 року їх буде 15.