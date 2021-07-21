В Україні хочуть скоротити кількість чиновників

Кабінет міністрів України під час засідання, в середу, 21 липня, погодив Стратегію реформування державного управління до 2025 року. Зокрема, в документі прописано, як повинні змінюватися органи держвлади. Угода передбачає скорочення кількості чиновників і зростання зарплат, повідомляє Страна.ua.

У документі говориться, що пріоритетом є розвиток сфери адміністративних послуг, для цього планується розвивати мережу ЦНАП і збільшувати перелік послуг, які вони надаватимуть. Один з напрямків - цифровізація.

Якщо зараз надається 120 цифрових послуг, то в 2022 році їх буде 130, а до 2025 року - 350. В тому числі, пенсійних адміністративних послуг буде надаватися 50% замість нинішніх 3%, а соціальних - 90% замість 50%.

При цьому, адмінпослуги, які зараз обходяться громадянам безкоштовно, можуть стати платними. У стратегії зазначено, що уряду буде подана методика розрахунку вартості адміністративних послуг та плати за них.

Окремий пункт стратегії - це держслужбовці. У документі сказано, що буде підвищуватися їх соціальний захист та матеріальне забезпечення. Що стосується зарплат, в стратегії йдеться, що вони стануть більш прозорими і передбачуваними (знизиться варіативна частина, яка залежить від рішення керівництва, скажімо, премії).

При цьому держчиновників будуть скорочувати. У стратегії зазначено, що "витрати на проведення реформи можуть покриватися шляхом оптимізації чисельності працівників органів виконавчої влади та ліквідації вакантних посад".