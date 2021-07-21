Лідія Таран показала, як проводить відпустку у Франції

Популярна українська телеведуча Лідія Таран разом з дочкою Василиною вирушила у відпустку до Франції. Лідія вже встигла опублікувати кілька знімків з відпочинку.

Знаменитість часто радує шанувальників сімейними фотографіями у своєму Instagram і з задоволенням показує, як проводить час з дочкою-підлітком Василиною. Лідія Таран весь свій вільний час намагається присвячувати їй.

фото інстаграм

На інших фото телеведуча позувала сидячи на ретро-велосипеді в білих міні-шортах і топі.