Лукашенко порівняв литовських прикордонників з фашистами

У Литві прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали групу мігрантів з Іраку. У свою чергу, в Білорусі опублікували відео стрілянини на кордоні. При цьому там зазначили, що литовські прикордонники відкрили вогонь по нелегальним мігрантам в ніч, коли затримали іракських громадян, повідомляє Страна.ua.

В управлінні державної прикордонної безпеки МВС Литви заявили, що, у вівторок, 20 липня, було затримано на кордоні 70 мігрантів, 62 з яких представились громадянами Іраку або мали документи з цієї країни.

"За попередніми даними, протягом дня, тобто всього вівторка, прикордонники затримали 70 мігрантів з Білорусі, які незаконно перетнули кордон. Тільки в липні кількість таких затриманих іноземців перевищило півтори тисячі і до півночі з вівторка на середу склало 1567. Всього в цьому році на кордоні з Білоруссю було затримано 2228 нелегальних мігрантів" , - йдеться в повідомленні.

У МВС Литви додали, що всі мігранти знаходяться в пунктах тимчасового утримання. Заяви осіб, які шукають притулку, будуть розглянуті в установленому порядку.

У свою чергу, Telegram-каналі БелТА в середу, 21 липня, опублікував відео, на якому, за їхньою версією, литовські прикордонники стріляли по нелегальним мігрантам з країн Близького Сходу.

На кадрах видно, як невідомі вибігають з лісу, при цьому чутні звуки стрілянини. У повідомленні під відеозаписом зазначено, що ці кадри зняті в ніч на 19 липня.

"На відео чутно стрілянину. Видно, як люди переходять контрольно-слідову смугу в бік Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко прокоментував цей інцидент і розкритикував дії литовських прикордонників.