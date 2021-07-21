Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення

Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато" , - зазначив Тарасюк.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України зберіг ціну електроенергії для населення до 1 серпня на рівні 1,68 гривень, продовживши дію спеціальних зобов'язань.