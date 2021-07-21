Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення

Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення

Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - зазначив Тарасюк.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України зберіг ціну електроенергії для населення до 1 серпня на рівні 1,68 гривень, продовживши дію спеціальних зобов'язань.

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