Довгоочікувана прохолода: 22 липня по всій Україні очікується похолодання

З деяких областей України підуть дощі. Але, тим не менше, на більшій частині території країни буде все ще дуже вітряно. Також тепер зниження температури буде спостерігатися по всій країні, і в ті регіони, де досі трималася спека, нарешті прийде прохолодна погода .

У четвер, 22 липня, на заході країни буде найбільш прохолодно - близько 21-24°С удень і 12-16°С уночі. У центрі та на півночі очікується 22-25°С удень і 14-17°С уночі. На схід, південь і в Крим прийде довгоочікувана прохолода, хоча там і буде все одно найбільш тепло - від 24 до 28°С на півдні та сході, уночі -17-20°С.

Дощі залишать північ, Київську, Житомирську, а також північно-західні області країни. На решті території тривають дощі, але вже без гроз. Шквальний вітер також ще залишається на більшій частині країни: на сході - 18 км/год в середньому, місцями шквали до 22-25 км/год; у центрі - 18-22 км/год у середньому, місцями шквали до 29 км/год; на півдні - 18-25 км/год у середньому, місцями шквали до 32 км/год. А ось на заході вітер трохи спаде - до 11-22 км/год. На півночі обіцяють вітер 18-25 км/год, у Криму - усього 4-11 км/год у середньому.



Укргідрометцентр попереджає, що 22 липня в південних, східних і центральних областях можливі грози, уночі місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві , 22 липня очікується температура від 17 до 24°С протягом дня, вітер 18-25 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.