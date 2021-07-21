Люксембург закликав виключити з ЄС Угорщину

Лідери країн Євросоюзу (ЄС) повинні провести референдум з питання подальшого членства Угорщини в об'єднанні. Таку думку висловив глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн, повідомляє Лента.Ру.

Політик закликав до обговорення майбутнього Угорщини в ЄС через нового закону прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про заборону пропаганди ЛГБТ. Ассельборн передрік, що результати референдуму будуть не на користь Будапешта, так як багато членів об'єднання не готові продовжувати «терпіти» угорського прем'єра.

Раніше стало відомо, що Орбан вирішив провести в Угорщині референдум щодо закону про заборону ЛГБТ-пропаганди серед дітей через різку реакцію Брюсселя. Він підкреслив, що тільки «загальна воля народу» може захистити країну.

Зазначений закон вступив в силу в Угорщині минулого тижня. Документ заборонив демонстрацію тем гомосексуальності і зміни статі в будь-якому контенті, дозволеному для дітей. 15 липня Єврокомісія пригрозила владі країни судом через закони, які обмежують ЛГБТ-спільноту. Виконавчий орган ЄС дав Будапешту два місяці на те, щоб пом'якшити закони.