На ставках у Києві масово загинули качки і риба (фото)

У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок та риби, повідомляє РБК-Украина.

На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)
Фото: на озері Києва стався мор риби (facebook.com/groups)

Про це написала киянка Тетяна Войнаровська у Facebook-спільноті "Сусіди. Голосіїв".﻿

На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)﻿

Так, екологічне лихо трапилося у вівторок, 20 липня.﻿

На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)
"У парку масовий мор риби та качок", – написала Тетяна Войнаровська.
На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)

У коментарях користувачі пишуть, що мор риби у ставках Голосієва фіксують уже не перший раз. Окрім того, місцеві жителі пишуть, що у водойму могла потрапити отрута.﻿

На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics