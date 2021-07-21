На ставках у Києві масово загинули качки і риба (фото)
У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок та риби, повідомляє РБК-Украина.
Про це написала киянка Тетяна Войнаровська у Facebook-спільноті "Сусіди. Голосіїв".
Так, екологічне лихо трапилося у вівторок, 20 липня.
"У парку масовий мор риби та качок", – написала Тетяна Войнаровська.
У коментарях користувачі пишуть, що мор риби у ставках Голосієва фіксують уже не перший раз. Окрім того, місцеві жителі пишуть, що у водойму могла потрапити отрута.
Автор: Тетяна Самарук