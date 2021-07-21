На ставках у Києві масово загинули качки і риба (фото)

У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок та риби, повідомляє РБК-Украина.

Фото: на озері Києва стався мор риби (facebook.com/groups)

Про це написала киянка Тетяна Войнаровська у Facebook-спільноті "Сусіди. Голосіїв".﻿

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Так, екологічне лихо трапилося у вівторок, 20 липня.﻿

"У парку масовий мор риби та качок" , – написала Тетяна Войнаровська.

У коментарях користувачі пишуть, що мор риби у ставках Голосієва фіксують уже не перший раз. Окрім того, місцеві жителі пишуть, що у водойму могла потрапити отрута.﻿

Автор: Тетяна Самарук