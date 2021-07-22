Мер Кличко відпочиває з дітьми і братом в альпійському біо-готелі

Меру Віталію Кличку днями виповнилося 50 років. Свій ювілей він вирішив відсвяткувати далеко від України. "Країні" стало відомо, що мер столиці взяв відпустку і поїхав відпочивати, повідомляє Страна.ua.

На свій день народження він покинув Київ. Віталій в компанії брата Володимира і дітей знаходиться в Альпах. Він поділився знімками з підрослими синами Єгором-Даніелем і Максимом, які вже на голову вище тата і дядька. При тому, що рост братів Кличко більше 2 метрів.

Вибір готелю виявився традиційним. Кличко і його гості відпочивають в біо-готелі Stanglwirt, що в містечку Гоїнг (Австрія). Готель Bio-Hotel Stanglwirt розташована в Кіцбюельскіх Альпах. Вона невелика і бронювати кімнату потрібно дуже заздалегідь хоч ціна номера на двох стартує від 312 євро за ніч.

фото: facebook.com

Кітцбюель знаходиться всього в 80 км від Зальцбурга і відноситься до найстаріших лижних курортів Австрії. Тут безліч різних трас і за складністю і по кілометражу. Влітку можна прогулятися маршрутами для походів по мальовничих околицях. Місце вважається екологічно чистим, а готель побудований тільки з натуральних матеріалів. На території є відкритий басейни, термальний джерело, водоспад і австрійська лазня.