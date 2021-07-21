Оточення Бориса Джонсона визнало його "катастрофою для Британії"

Колишній головний радник прем'єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс вважав його «катастрофою для держави», повідомляє Лента.Ру.

Він сказав, що багато хто з оточення прем'єра хотів його зміщення з посади після перемоги на виборах в грудні 2019 року.

"Безумовно. Чим раніше він піде, тим краще", - підкреслив Каммінгс в інтерв'ю телеканалу «Бі-бі-сі».

Екс-радник стверджує, що домігся його обрання в 2019 тільки для вирішення певної проблеми, «а не тому, що він був відповідною людиною, щоб управляти країною». Каммінгс вважає, що Джонсон не має уявлення про те, як бути прем'єр-міністром, і у нього немає плану для управління державою.

При цьому він не став уточнювати способи, за допомогою яких прем'єра можна змістити з посади. Крім того, Каммінг заперечує, що критика відносно Бориса Джонсона продиктована помстою.

Раніше колишній радник оприлюднив листування з Джонсоном від березня 2020 року, в якому прем'єр-міністр обматюкав главу британського Мінохоронздоров'я Метта Хенкока. Політики обговорювали ситуацію з коронавірусом і тестування на нього, і прем'єр написав, що глава МОЗ «абсолютно *** безнадійний» (totally f ****** hopeless). Пізніше Джонсон заявив про свою впевненість у Хенкоку.