ICTV відреагував на звинувачення Креміня

ICTV відреагував на заяву мовного омбудсмена Тараса Креміня щодо порушення телеканалом норми закону про обовʼязковий дубляж на українську мову﻿. Про це йдеться в заяві телеканалу, повідомляє Деловая столица.

"Стосовно оприлюдненої мовним омбудсменом і ЗМІ інформації щодо телеканалу ICTV, просимо звернути увагу, що програма "На трьох" (скетч-шоу), виходить в ефір понад шість років, не є серіалом, що очевидно для всіх, хто хоч раз її дивився: вона складається з окремих гумористичних епізодів, які за роки трансляції програми складаються для окремих випусків із різних випусків попередніх років, причому редактори самостійно в кожному випадку вирішують набір епізодів, враховуючи пору року, час виходу програми в ефір, якісь популярні тенденції чи теми обговорення глядачів. А закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", як відомо, не ставить вимог до трансляції програм тільки українською, за винятком інформаційних, регулюючи квотами тільки кількість державної мови в ефірі загалом в регульованих проміжках часу доби" , — заявили на телеканалі.

"На жаль, ми теж прикро вражені нашим технічним збоєм, який трапився 16 липня о 4 годині ранку, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу "Таємні двері". Після цього прикрого випадку наша технічна служба провела заходи, які унеможливлять подібні випадки у майбутньому" , — додали в ЗМІ.

Там наголосили, що наразі в ефірі ICTV немає жодного серіалу, не перекладеного українською. Також телеканал просить мовного омбудсмена Тараса Креміня перепросити за розповсюдження неперевіреної інформації про порушення.