У "Слуг народу" заявили про бажання змінити трьох міністрів

Депутатський корпус Верховної Ради має ряд претензій і питань до роботи міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомляє Страна.ua.

"Однозначно, у вересні будуть кадрові зміни (в уряді - Ред.) ... Є претензії у депутатського корпусу і є розмови про те, що потрібно ці міністерства посилити іншими міністрами. Є розмови з приводу Міністерства оборони, Міністерства юстиції. Є питання по Міністерству культури : знаю, що колеги зареєстрували проект постанови про звільнення (міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка - Ред.), там насправді неоднозначна ситуація" , - заявив нардеп від" Слуги народу "Олександр Качура.

Крім того, він також звернув увагу на відсутність комунікації глави Мін'юсту з парламентом.

"По Міністерству юстиції претензії, мені здається, є у колег, тому що найбільша помилка - це відсутність комунікації з парламентом, оскільки ми тільки через Фейсбук можемо спостерігати, як міністр юстиції то на траві лежить, то на столі і так далі ... Є зараз претензії до результатів роботи (міністра юстиції Дениса Малюськи - Ред.), тому що господарство Мін'юсту дуже велике і це не тільки в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких проходить ремонт, а це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувалися системні зміни" , - уточнив парламентарій.

Також Качура підтвердив, що в кулуарах парламенту обговорюється інформація щодо генерального прокурора Ірини Венедиктової.