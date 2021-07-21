Новий прорив: на Лівому березі з-під землі б'є фонтан

У Деснянському районі Києва в районі вулиці Миколайчука та проспекту Соборності стався прорив підземних комунальних комунікацій, в результаті чого з-під землі почав бити величезний фонтан﻿, повідомляє Деловая столица.

"Комунальники винайшли новий спосіб поливу дерев на пр. Соборності" , — іронізують автори каналу "Київ Оперативний".

"У Києві на Миколайчука урочисто відкрито красивий новий фонтан, заодно поливає клумби та дерева. Випробування мереж проходять за планом" , — пише "Київ без цензури".

У Київській міськдержадміністрації поки ніяк не коментують аварію. Ремонтних бригад на момент зйомки відео також не було на місці НП.