Новий прорив: на Лівому березі з-під землі б'є фонтан
У Деснянському районі Києва в районі вулиці Миколайчука та проспекту Соборності стався прорив підземних комунальних комунікацій, в результаті чого з-під землі почав бити величезний фонтан, повідомляє Деловая столица.
"Комунальники винайшли новий спосіб поливу дерев на пр. Соборності", — іронізують автори каналу "Київ Оперативний".
"У Києві на Миколайчука урочисто відкрито красивий новий фонтан, заодно поливає клумби та дерева. Випробування мереж проходять за планом", — пише "Київ без цензури".
У Київській міськдержадміністрації поки ніяк не коментують аварію. Ремонтних бригад на момент зйомки відео також не було на місці НП.