Українцям відкрила кордон ще одна країна ЄС

Словацька Республіка відкрила в'їзд для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу схваленими в Євросоюзі препаратами, повідомляє UBR.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувалася, в'їзд можливий з самоізоляції", - написав глава МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що два дні тому українським туристам дозволили в'їзд країни Балтії - Естонія, Латвія і Литва. При цьому умови для перетину кордонів цих держав - різні.