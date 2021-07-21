В Іспанії будують цілий район на сонячній енергії

В іспанській Сарагосі йде будівництво першого в країні району, де будівлі працюють на енергії сонця. Сонячні панелі в основному будуть розміщені на дахах, повідомляє Noticia.

Район називається Barrio Solar. В експериментальну групу увійдуть 200 жителів і компаній, які почнуть використовувати енергію, що отримується від батарей, встановлених на дахах муніципальних будівель. Всього тут на першому етапі буде встановлено 240 панелей. Вони будуть змінювати кут і підставляти свою площину під сонячні промені максимально ефективно.

Панелі будуть генерувати 150 000 кіловат-годин. Щоб уявити, скільки це, наведемо приклад: саме стільки енергії необхідно електрокару, щоб проїхати один мільйон кілометрів.

Крім економії на електроенергії, яка скласти приблизно 30%, жителі нового району також будуть дихати чистішим повітрям, адже викиди вуглекислого газу знизяться на 40 000 кілограмів на рік.

Для участі в проекті жителям і компаніям доведеться платити за все по 6 євро в місяць.