Джошуа висловився про бій з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) зізнався, що йому все одно в боях проти кого завойовувати та відстоювати пояси. Напередодні поєдинку проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) уродженець Вотфорда зазначив, що б'ється заради спадщини, повідомляє Обозреватель.
Про це він заявив у коментарі Sky Sports. Джошуа підкреслив, що дивиться на свою кар'єру глобально і має намір залишити слід у боксі.
"Найважливіший бій для мене – наступний, але у вас має бути розуміння того, до чого ви хочете дістатися. Я повинен залишатися послідовним і бути готовим. Я повинен йти в ногу з часом і бути готовим до кожного бою, але у мене є довгостроковий план. Йдеться про пояси, а не про людину. Мені все одно, хто суперник. Я хочу битися за спадщину", – сказав британський чемпіон.
Нагадаємо, бій Усик – Джошуа було оголошений напередодні. Поєдинок відбудеться 25 вересня на арені лондонського футбольного клубу "Тоттенхем".
Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавірус у команді Тайсона бій було відкладено на жовтень.
Після зриву протистояння Ф'юрі – Джошуа Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала обов'язковий захист Ентоні чемпіонського пояса в бою з Усиком. Це рішення викликало гнів у промоутера британського боксера Едді Гірна, який поскаржився на те, що його клієнта постійно змушують відстоювати титули.