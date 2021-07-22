Джошуа висловився про бій з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) зізнався, що йому все одно в боях проти кого завойовувати та відстоювати пояси. Напередодні поєдинку проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) уродженець Вотфорда зазначив, що б'ється заради спадщини, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив у коментарі Sky Sports﻿. Джошуа підкреслив, що дивиться на свою кар'єру глобально і має намір залишити слід у боксі.

"Найважливіший бій для мене – наступний, але у вас має бути розуміння того, до чого ви хочете дістатися. Я повинен залишатися послідовним і бути готовим. Я повинен йти в ногу з часом і бути готовим до кожного бою, але у мене є довгостроковий план. Йдеться про пояси, а не про людину. Мені все одно, хто суперник. Я хочу битися за спадщину" , – сказав британський чемпіон.

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа було оголошений напередодні. Поєдинок відбудеться 25 вересня на арені лондонського футбольного клубу "Тоттенхем".

Ставки на бій Усик – Джошуа.

Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавірус у команді Тайсона бій було відкладено на жовтень.

Після зриву протистояння Ф'юрі – Джошуа Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала обов'язковий захист Ентоні чемпіонського пояса в бою з Усиком. Це рішення викликало гнів у промоутера британського боксера Едді Гірна, який поскаржився на те, що його клієнта постійно змушують відстоювати титули.