Байден прийме Зеленського в Вашингтоні 30 серпня
Президент США Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі.
"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - наголошується в ньому.