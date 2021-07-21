Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку пішли вгору. Зокрема, цінник на покупку в перші години торгів виріс на 5 копійок - з 27,21 до 27,26 гривень.

Завдяки тому, що сьогодні міністерство фінансів здійснило погашення ОВДП на рекордну для другої половини 2021 року суму 15,6 млрд гривень, плюс ще більше 2 млрд було виплачено в якості відсотків, потреби в гривні були повністю задоволені. Частина виплаченої суми виявилася на валютному ринку і була конвертована у валюту. Все це разом узяте викликало перекіс між попитом і пропозицією, що призвело до зростання котирувань. Так, цінник на покупку в першій половині торговельної сесії досяг позначки 27,26 гривень, а на продаж - 27,27 гривень. Гасити пожежу вийшли «держбанки». До них несподівано приєднався Citibank, який ще вчора був помічений серед покупців. Чи то один з яскравих представників нерезидентів вирішив спробувати сили в якості спекулянта, а чи продавав валюту за заявкою когось зі своїх клієнтів - залишилося невідомо. Але спільними зусиллями ажіотажний попит був задоволений, і котирування почали потроху відкочуватися. До допомоги Нацбанку вдаватися не довелося.

Закрили торги середовища на 3,5 копійки на купівлі і на 2,44 копійки на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,1825 / 27,23 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися ширше вчорашнього: спред на старті склав майже 5 копійок. Майже відразу ж покупці почали рухати ціну своїх заявок вгору, скорочуючи спред. Але перша угода сьогодні пройшла лише о 10:10 за ціною 27,23. Число покупців почала зростати на очах, їх стало більше продавців, і котирування поповзли вгору. Вже о 11:30 цінник на покупку виріс до 27,26 гривень, угоди йшли в діапазоні 27,26-27,265 гривень, але знадобилося менше півгодини, щоб збити ажіотаж. Хороші ціни на продаж залучили продавців, до них підключилися спекулянти, що фіксували прибуток від вчорашніх і позавчорашніх покупок - і котирування спочатку перестали рости, а потім пішли вниз. Але і опуститися до початкового рівня не вийшло, тому що в районі 27,23 гривень знову активізувався попит. Аж до кінця торгів угоди проходили у вузькому інтервалі 27,23-27,24 гривень.

Котирування закриття - 27,235 / 27,2424 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 34,6 млн порівняно з вівторком і склав 127,25 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2406 гривень.

Офіційний курс долара на 22 липня встановлено на позначці 27,2405 гривень за долар, зростання на 2 копійки рівно.

Офіційний курс євро на 22 липня встановлено на позначці 32,0607 гривні за євро, зростання на 2,63 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1798. Сьогодні євро спробував продовжити зниження, але зміг опуститися лише до позначки 1,1750 долара, після чого розвернувся і пішов вгору. До вечора євро піднявся до 1,1803 долара.

Відновлення зростання цін на нафту підтримало російський рубль, який в черговий раз зміцнився до 73,90 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,90-73,97 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні повернувся до вчорашніми цінами: його продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Ключова подія завтрашнього дня - засідання Правління Національного банку з питання облікової ставки. Завтра можливі два варіанти: або регулятор прийме рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні - 7,50% річних, або ж підвищить її. Дане рішення буде мати велике значення для валютного ринку. У разі, якщо облікову ставку підвищать, це підтримає гривню. Учасники міжбанківського валютного ринку будуть завтра намагатися по можливості провести свої операції до 14:00, коли буде оголошено результат засідання.

Готівковий долар, який вранці продавали по 27,20-27,21 гривень, вдень подорожчав до 27,24-27,25 гривень, а до вечора подешевшав до 27,22-27,23 гривень. Завтра вранці його почнуть продавати за такою ж ціною. Далі все буде залежати від того, як поведе себе міжбанк в очікуванні рішення Національного банку за обліковою ставкою. Можливі різкі коливання, не виключено, що зростання котирувань продовжиться, і це потягне за собою і готівковий долар.

Готівковий євро протягом дня подорожчав на 4 копійки: вранці його продавали по 32,03-32,04 гривні, а до вечора - вже по 32,07-32,08 гривень. Частково це було викликано черговим зростанням євро на FOREX. Завтра вранці євро будуть продавати по 32,07-32,10 гривень, а далі все буде залежати від поведінки міжбанку і в який бік піде готівковий долар.

Що стосується готівкового рубля, його продовжать завтра продавати по 3,65-3,67 гривень. При цьому більшість київських обмінників будуть пропонувати рубль по 3,65 гривень. Дешевші пропозиції завтра малоймовірні.