Міжнародний туризм почав відновлюватись

Кількість міжнародних турпоїздок у квітні 2021 року скоротилася на 86% порівняно з тим же місяцем допандемійного 2019 року, у травні скорочення склало 82%: це невелике поліпшення пов'язано з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки, повідомляє Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її даними, за п'ять місяців 2021 року у світі було зафіксовано на 147 млн міжнародних прибуттів менше, ніж за той самий період 2020 року, і на 460 млн менше, ніж у 2019 році. Падіння порівняно з періодом до пандемії коронавірусу становить 85%.

Найбільш помітним зниження кількості поїздок було в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - з січня до травня 2021 року вона скоротилася на 95% проти такого самого періоду 2019 року. Європа, де зниження склало 85%, показала другий результат. На Близькому Сході число прибуттів скоротилося на 83%, в Африці - на 81%, в Америці - на 72%.

"Кількість країн з повністю закритими кордонами скоротилася з 69 у лютому до 63 у червні. З них 33 знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і всього сім - в Європі. На європейському континенті діє найменше обмежень на поїздки", - йдеться в повідомленні організації.

У UNWTO нагадали, що страх перед новими штамами коронавірусу призводить до того, що уряди повертають раніше скасовані обмежувальні заходи.

"Крім того, нестабільність і відсутність чітких правил в'їзду можуть впливати на відновлення міжнародного туризму в літній сезон. Проте, програми вакцинації у всьому світі паралельно зі скасуванням частини обмежень для туристів з щепленнями сприяють поступовому виходу галузі з кризи", - зазначає організація.

Раніше вона прогнозувала, що у 2021 році збитки галузі складуть від $1,7 до 2,4 трлн у залежності від того, чи відбудеться пожвавлення міжнародного туризму в другому півріччі. У 2020 році кількість міжнародних поїздок у світі через пандемію коронавірусу скоротилася на мільярд або 74%, а доходи галузі - на $1,3 трлн.