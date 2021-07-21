У Держдепі "вирішили не ризикувати відносинами" з Німеччиною

США під час переговорів з владою Німеччини за проектом газопроводу "Північний потік-2" вирішили не ризикувати відносинами зі своїми ключовими союзниками, повідомляє Страна.ua.

Про це заявив в середу офіційний представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи досягнуті домовленості між двома країнами.