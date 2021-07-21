У Держдепі "вирішили не ризикувати відносинами" з Німеччиною
США під час переговорів з владою Німеччини за проектом газопроводу "Північний потік-2" вирішили не ризикувати відносинами зі своїми ключовими союзниками, повідомляє Страна.ua.
Про це заявив в середу офіційний представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи досягнуті домовленості між двома країнами.
"Будь-який розумний чоловік вважав би, що санкції навряд чи зупинять" Північний потік - 2 ". Тому, Адміністрація США вирішила, що в таких обставинах не варто ризикувати підривом, істотним ускладненням наших двосторонніх відносин з нашим ключовим союзником", - сказав Прайс в ході регулярного брифінгу.