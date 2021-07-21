Меркель обговорила з Путіним Мінські угоди та "Північний потік-2

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним у середу обговорила питання реалізації Мінських угод, "Північний потік-2" і транзит газу через Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У телефонній розмові йшлося про реалізацію Мінських угод щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні на сайті уряду ФРН.

"Такі проблеми з енергією як транзит газу через Україну та "Північний потік-2" також обговорювалися під час розмови", - наголошується у тексті.

За інформацією німецької сторони, лідери також обговорили низку двосторонніх питань.