Українці встановили рекорд по добовій покупці криптовалюти

У першому півріччі 2021-го українці встановили рекорд з купівлі криптовалюти, здебільшого попит припав на USDT - стейблкоін, "прив'язаний" до курсу долара 1: 1, повідомляє UBR.

На піку добовий обсяг віртуальних валют, придбаних вітчизняними підприємцями, досяг позначки $ 500 млн. Про це заявив Дмитро Будорін, генеральний директор компанії Hacken, що займається кібербезпекою.

За його словами, середній попит на криптовалюту серед українців становить близько $ 80 млн в день. Він назвав цей процес "міграцією" готівкового американського долара в криптовалюта.

"Крипта" - це той же долар, тільки трішечки зручніше ... Тому що ви не возите ці величезні валізи з грошима. Ви можете в два кліка відправити пару мільйонів доларів - це буде коштувати копійки ", - пояснив він.

Експерт додав, що стейблкоін USDT широко використовується для міжнародної торгівлі, наприклад, з Китаєм, зокрема, для закупівлі товарів у цій країні.

Зручність такого інструменту, як USDT, сприяє тому, що розрахунки з іншими країнами з міжнародної торгівлі "потихеньку переходять в" крипту ", розповів Дмитро Будорін.